https://news.day.az/azerinews/1845662.html Venesuelada baş verən zəlzələlərdə ölənlərin sayı 2500-ü keçib Venesuelada baş verən zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərə çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Delsi Rodriqes mətbuat konfransında bildirib. "Bu günə olan məlumata görə, həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərdir", - deyə o qeyd edib.
Venesuelada baş verən zəlzələlərdə ölənlərin sayı 2500-ü keçib
Venesuelada baş verən zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərə çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Delsi Rodriqes mətbuat konfransında bildirib.
"Bu günə olan məlumata görə, həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərdir", - deyə o qeyd edib.
Bununla yanaşı, Rodriqes itkin düşənlərin sayı ilə bağlı dəqiq məlumat verməyib. Yerli KİV-in yaydığı qeyri-rəsmi məlumata əsasən, itkin düşənlərin sayı təxminən 38 min 500 nəfərə çatır.
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