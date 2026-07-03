Venesuelada baş verən zəlzələlərdə ölənlərin sayı 2500-ü keçib

Venesuelada baş verən zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərə çatıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Delsi Rodriqes mətbuat konfransında bildirib.

"Bu günə olan məlumata görə, həlak olanların sayı 2 min 595 nəfərdir", - deyə o qeyd edib.

Bununla yanaşı, Rodriqes itkin düşənlərin sayı ilə bağlı dəqiq məlumat verməyib. Yerli KİV-in yaydığı qeyri-rəsmi məlumata əsasən, itkin düşənlərin sayı təxminən 38 min 500 nəfərə çatır.