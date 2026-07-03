Daha bir ölkədə güclü zəlzələ oldu

Yaponiyanın cənub-qərbindəki Kume və Miyako adaları yaxınlığında 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. 

Xidmət sunami təhlükəsi və ya ciddi ziyan barədə məlumat verməyib