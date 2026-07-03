https://news.day.az/azerinews/1845687.html Daha bir ölkədə güclü zəlzələ oldu Yaponiyanın cənub-qərbindəki Kume və Miyako adaları yaxınlığında 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. Xidmət sunami təhlükəsi və ya ciddi ziyan barədə məlumat verməyib
Daha bir ölkədə güclü zəlzələ oldu
Yaponiyanın cənub-qərbindəki Kume və Miyako adaları yaxınlığında 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Xidmət sunami təhlükəsi və ya ciddi ziyan barədə məlumat verməyib
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре