https://news.day.az/azerinews/1845694.html Çayda boğulan yeniyetmənin meyiti sudan çıxarıldı Qazaxda çayda boğulan 14 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, rayonun Bala Çaylı kənd sakini 2012-ci il təvəllüdlü Murad Sadıqov kəndin ərazisindən keçən Coğaz çayında çimərkən boğulub. Onun meyiti sudan çıxarılıb. Araşdırma aparılır.
Çayda boğulan yeniyetmənin meyiti sudan çıxarıldı
Qazaxda çayda boğulan 14 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, rayonun Bala Çaylı kənd sakini 2012-ci il təvəllüdlü Murad Sadıqov kəndin ərazisindən keçən Coğaz çayında çimərkən boğulub.
Onun meyiti sudan çıxarılıb. Araşdırma aparılır.
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