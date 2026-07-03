Çayda boğulan yeniyetmənin meyiti sudan çıxarıldı

Qazaxda çayda boğulan 14 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, rayonun Bala Çaylı kənd sakini 2012-ci il təvəllüdlü Murad Sadıqov kəndin ərazisindən keçən Coğaz çayında çimərkən boğulub.

Onun meyiti sudan çıxarılıb. Araşdırma aparılır.