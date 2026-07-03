https://news.day.az/azerinews/1845712.html Paşinyan Tehrana gedib Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan işgüzar səfərlə İrana gedib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Tehranın "Mehrabad" beynəlxalq hava limanında Paşinyanı İranın vitse-prezidenti Seyid Həmid Purməhəmmədi qarşılayıb.
Paşinyan Tehrana gedib
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan işgüzar səfərlə İrana gedib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tehranın "Mehrabad" beynəlxalq hava limanında Paşinyanı İranın vitse-prezidenti Seyid Həmid Purməhəmmədi qarşılayıb.
Bu gün Ermənistanın Baş naziri İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Əli Xameneinin vida mərasimində iştirak edəcək.
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