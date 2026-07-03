https://news.day.az/azerinews/1845718.html Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana 976 ton buğda göndərilib - FOTO - VİDEO Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 976 ton olan buğda tədarük həyata keçirilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.
Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana 976 ton buğda göndərilib - FOTO - VİDEO
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 976 ton olan buğda tədarük həyata keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.
Eyni zamanda, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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