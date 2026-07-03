Sabah çimərliyə gedənlərə

Abşeron çimərliklərində iyulun 4-də cənub-şərq küləyi əsəcək.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.