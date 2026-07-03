https://news.day.az/azerinews/1845766.html Sabah çimərliyə gedənlərə XƏBƏRDARLIQ Abşeron çimərliklərində iyulun 4-də cənub-şərq küləyi əsəcək. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.
Sabah çimərliyə gedənlərə XƏBƏRDARLIQ
Abşeron çimərliklərində iyulun 4-də cənub-şərq küləyi əsəcək.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.
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