https://news.day.az/azerinews/1846860.html Xameneinin öldürüldüyü iqamətgahın görüntüləri ilk dəfə yayıldı - VİDEO Sosial mediada Əli Xameneinin yaşadığı iqamətgaha aid olduğu bildirilən ilk görüntülər yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" Teleqram kanalı İran mediasına istinadən məlumat yayıb.
Xameneinin öldürüldüyü iqamətgahın görüntüləri ilk dəfə yayıldı - VİDEO
Sosial mediada Əli Xameneinin yaşadığı iqamətgaha aid olduğu bildirilən ilk görüntülər yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" Teleqram kanalı İran mediasına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, ABŞ və İsrailin hava hücumlarından sonra keçmiş ali rəhbərin iqamətgahına dair indiyədək heç bir görüntü ictimaiyyətə təqdim olunmamışdı.
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