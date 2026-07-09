1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib

Azərbaycanda indiyədək 1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib.

Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, identifikasiya heyvanların mənşəyinin və hərəkətinin izlənilməsinə, peyvəndləmə, müalicə və digər baytarlıq tədbirlərinin dəqiq uçotunun aparılmasına xidmət edir.