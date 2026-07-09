https://news.day.az/azerinews/1846871.html 1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib Azərbaycanda indiyədək 1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, identifikasiya heyvanların mənşəyinin və hərəkətinin izlənilməsinə, peyvəndləmə, müalicə və digər baytarlıq tədbirlərinin dəqiq uçotunun aparılmasına xidmət edir.
1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib
Azərbaycanda indiyədək 1 milyon 48 min baş heyvan identikləşdirilib.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, identifikasiya heyvanların mənşəyinin və hərəkətinin izlənilməsinə, peyvəndləmə, müalicə və digər baytarlıq tədbirlərinin dəqiq uçotunun aparılmasına xidmət edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре