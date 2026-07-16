https://news.day.az/azerinews/1848359.html 1 tondan artıq xaş-xaş kolu məhv edilib Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Bıçaqçı kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Day.Az xəbər verir ki, ümumi çəkisi 1485 kiloqram olan 1990 ədəd xaş-xaş kolu məhv edilib.
1 tondan artıq xaş-xaş kolu məhv edilib
Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Bıçaqçı kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, ümumi çəkisi 1485 kiloqram olan 1990 ədəd xaş-xaş kolu məhv edilib.
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