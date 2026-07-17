Endi Bernem Britaniyanın yeni baş naziri olacaq
Böyük Britaniyada Endi Bernem Leyboristlər Partiyasının yeni lideri seçilib.
Day.Az xəbər verir ki, "Sky News" telekanalının məlumatına görə, bu barədə hakim partiyanın xüsusi konfransında Leyboristlər Partiyasının Milli İcraiyyə Komitəsinin sədri Şabana Mahmud elan edib.
Leyboristlər hazırda hakimiyyətdə olduqları üçün 56 yaşlı siyasətçi avtomatik olaraq baş nazir vəzifəsini də tutacaq. O, bu postu daha əvvəl tərk etmək qərarına gələn Kir Starmeri əvəz edəcək. Dauninq-stritdə hakimiyyətin təhvil verilməsi iyulun 20-nə planlaşdırılıb.
Leyboristlər Partiyasının lideri postuna namizədlərin irəli sürülməsi iyulun 15-də başa çatmışdı. Lakin Böyük Mançesterin sabiq meri Endi Bernemdən başqa heç kim namizədliyini irəli sürməmişdi.
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