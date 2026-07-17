https://news.day.az/azerinews/1848726.html Britaniyalı deputat Azərbaycanın enerji və nəqliyyat sahəsində strateji əhəmiyyətini vurğulayıb Böyük Britaniya üçün əsas enerji tərəfdaşı və Cənubi Qafqazda sabitlik mənbəyi kimi Azərbaycanın rolu getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Britaniyalı deputat Azərbaycanın enerji və nəqliyyat sahəsində strateji əhəmiyyətini vurğulayıb

Azərbaycanca, 17 июля 2026 18:24 (UTC +04:00) 304
Britaniyalı deputat Azərbaycanın enerji və nəqliyyat sahəsində strateji əhəmiyyətini vurğulayıb

Böyük Britaniya üçün əsas enerji tərəfdaşı və Cənubi Qafqazda sabitlik mənbəyi kimi Azərbaycanın rolu getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bu barədə Böyük Britaniya parlamentində Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blekman parlamentin bəyanatına əsasən, ser Devid Eymessin adını daşıyan parlament iclaslarının yay fasiləsi çərçivəsində çıxışı zamanı bildirib.

Blekman qeyd edib ki, onun Azərbaycana son səfəri, xüsusilə ənənəvi nəqliyyat marşrutlarına təsir edən dəyişikliklər və artan geosiyasi qeyri-müəyyənlik fonunda ölkənin Birləşmiş Krallıq üçün artan strateji əhəmiyyətini nümayiş etdirib.

"Bu, Böyük Britaniyanın əsas enerji tərəfdaşı və Cənubi Qafqazda sabitlik mənbəyi olan ölkənin əhəmiyyətini əks etdirir. Səfər zamanı gördüm ki, Rusiya və Yaxın Şərqin bəzi hissələri üzərindən keçən ənənəvi marşrutlardakı fasilələr Avropa ilə Asiyanı Orta Dəhliz vasitəsilə birləşdirən ən mühüm nəqliyyat və aviasiya qovşaqlarından biri kimi Azərbaycanın rolunu artırıb", - deyə o bildirib.

Britaniyalı parlamentar vurğulayıb ki, London Bakı ilə münasibətləri möhkəmləndirməyə davam etməli və ikitərəfli əməkdaşlığın Azərbaycanın regional və beynəlxalq məsələlərdə artan rolunu əks etdirməsini təmin etməlidir.

"Geosiyasi qeyri-müəyyənlik artdıqca, Böyük Britaniyanın Azərbaycanla münasibətlərini möhkəmləndirməyə davam etməsi və bunları öz-özünə baş verən bir hal kimi qəbul etməməsi son dərəcə vacibdir. Biz ötən il elan edilmiş strateji tərəfdaşlığı operativ şəkildə həyata keçirməli, ticarət, investisiya, müdafiə, təhsil və rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirməliyik", - deyə Blekman qeyd edib.

O, həmçinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində mina təmizləmə səylərinə dəstək də daxil olmaqla, humanitar sahədə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

"Azərbaycanda minalarla çirklənmiş ərazilərin nəticələrinin şahidi olduqdan sonra azad edilmiş torpaqların normal həyata qayıtdığını gördüyüm üçün hesab edirəm ki, Böyük Britaniya mina təmizləmə səylərini dəstəkləməyə davam etməlidir", - deyə o bildirib.

Blekman əlavə edib ki, iki ölkə arasında mövcud tərəfdaşlıq əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün əsas yaradır.

"Böyük Britaniya və Azərbaycan artıq möhkəm tərəfdaşlığa malikdir. İndi prioritetimiz siyasi münasibətlərimizin artan strateji əhəmiyyətə uyğun olmasını təmin etmək, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında dinc birgəyaşayışa dəstəyi davam etdirməkdir", - deyə britaniyalı parlamentar bildirib.

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