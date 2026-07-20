https://news.day.az/azerinews/1849217.html Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri ABŞ-nin Prezidenti ilə danışıb Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri Endi Börnham vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra ilk beynəlxalq telefon danışığını Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Trampla aparıb.
Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri ABŞ-nin Prezidenti ilə danışıb
Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri Endi Börnham vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra ilk beynəlxalq telefon danışığını Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Trampla aparıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Dauninq Stritin qarşısında ilk çıxışını etdikdən sonra Trampla əlaqə saxlayan Börnham bununla Baş nazir kimi ilk xarici təmasını reallaşdırıb.
Hələlik tərəflər arasında aparılan telefon danışığının məzmunu açıqlanmayıb.
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