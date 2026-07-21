https://news.day.az/azerinews/1849291.html "Vital Hospital"da ölən körpənin zirzəmiyə atılması iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb Sosial şəbəkələrdə "Vital Hospital" barədə yayılan məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin diqqətindədir. Day.Az xəbər verir ki, mərkəzdən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb. Eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanları da məlumatlandırılıb.
"Vital Hospital"da ölən körpənin zirzəmiyə atılması iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb
Sosial şəbəkələrdə "Vital Hospital" barədə yayılan məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin diqqətindədir.
Day.Az xəbər verir ki, mərkəzdən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb. Eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanları da məlumatlandırılıb.
Qeyd olunub ki, aparılan araşdırmanın nəticələrindən asılı olaraq ictimaiyyətə əlavə məlumat təqdim ediləcək.
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