https://news.day.az/azerinews/1849525.html Britaniyanın yeni Baş naziri İrana zərbələr üçün ölkənin bazalarından istifadəyə icazə verib Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Bernem ABŞ-nin İrana qarşı zərbələr endirməsi üçün Britaniyanın hərbi bazalarından istifadəyə razılıq verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Britaniyanın yeni Baş naziri İrana zərbələr üçün ölkənin bazalarından istifadəyə icazə verib

Azərbaycanca, 22 июля 2026 12:34 (UTC +04:00) 251
Britaniyanın yeni Baş naziri İrana zərbələr üçün ölkənin bazalarından istifadəyə icazə verib

Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Bernem ABŞ-nin İrana qarşı zərbələr endirməsi üçün Britaniyanın hərbi bazalarından istifadəyə razılıq verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, qərar əvvəlki baş nazir Kir Starmerin keçirdiyi müşavirədən sonra qəbul edilib.

İclasda nazirlər ABŞ-yə Hind okeanındakı Dieqo-Qarsiya hərbi bazasından və İngiltərədə yerləşən "RAF Fairford" aviabazasından İranın raket təhdidlərinə və Hörmüz boğazında gəmiçiliyə təhlükə yaradan obyektlərə qarşı əməliyyatlar üçün istifadə etməyə icazə verən mövcud siyasətin saxlanılması barədə razılığa gəliblər.

"Bloomberg"in həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, bu həftə vəzifəsinin icrasına başlayan Bernem müşavirənin nəticələri ilə tanış olub və qəbul edilən qərarı dəstəkləyib. Bu isə Britaniya bazalarının ABŞ-nin İrana qarşı hazırkı hərbi əməliyyat mərhələsində istifadə olunacağı ehtimalını artırır.

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Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 795
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 961
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 729
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 927
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 920
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 711
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 909
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 909
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 918
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 1 016
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 966
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 612
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Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 698
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 514
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 826
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 957
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 145
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 313
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 411
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 976
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 654
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 845
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 995
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 701
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 287
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