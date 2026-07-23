Anomal istilər Britaniya iqtisadiyyatına 1,5 milyard dollar ziyan vurub
İyun ayında Avropanı bürüyən rekord isti hava Böyük Britaniya iqtisadiyyatına təxminən 1,5 milyard ABŞ dolları həcmində ziyan vurub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Tədqiqatçıların məlumatına görə, 2026-cı ilin iyun ayı Avropada meteoroloji müşahidələrin aparılmağa başladığı tarixdən bəri ən isti iyun ayı olub.
Bildirilir ki, ekstremal istilik dalğası təkcə İngiltərə və Uelsdə təxminən 2,7 min əlavə ölüm halına səbəb olub.
Yüksək temperatur əmək məhsuldarlığına da mənfi təsir göstərib. İyunun 22-də başlayan həftə ərzində Böyük Britaniya sakinləri orta hesabla adi vaxtdan təxminən 30 dəqiqə az işləyiblər. İş vaxtında ən ciddi azalma fiziki əməklə məşğul olan və ya daim isti şəraitdə çalışan şəxslər, o cümlədən tikinti və kənd təsərrüfatı işçiləri arasında qeydə alınıb. Araşdırma iştirakçılarının 3,6 faizi isə həmin dövrdə ümumiyyətlə işə çıxmayıb.
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