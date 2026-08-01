https://news.day.az/azerinews/1851529.html Bakıda Metadon Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı tender elan edilib Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə Olan Müəssisələrinin Müdiriyyəti Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Məmməd Şərifli küçəsi 163 ünvanında Elmi-tədqiqat Ağciyər xəstəlikləri İnstitunun ərazisində Metadon mərkəzinin tikintisi işlərinin satın alınması ilə bağlı tender elan edib. Prosedurda iştirak haqqı 450 manatdır.

Bakıda Metadon Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı tender elan edilib

Azərbaycanca, 1 августа 2026 16:26 (UTC +04:00) 365
Bakıda Metadon Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı tender elan edilib

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə Olan Müəssisələrinin Müdiriyyəti Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Məmməd Şərifli küçəsi 163 ünvanında Elmi-tədqiqat Ağciyər xəstəlikləri İnstitunun ərazisində Metadon mərkəzinin tikintisi işlərinin satın alınması ilə bağlı tender elan edib.

Prosedurda iştirak haqqı 450 manatdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 3 avqust 2026-cı il saat 18:00-dan gec olmayaraq (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender paketlərinin açılışı 3 avqust 2026-cı il saat 18:00-da (GMT+4) baş tutacaq.

Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 493 03 18

 

Əlaqədar şəxs: Elgün Süleymanov

Email: [email protected]

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Mirqasımov küçəsi 1A.

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