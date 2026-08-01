Bakıda Metadon Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı tender elan edilib
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə Olan Müəssisələrinin Müdiriyyəti Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Məmməd Şərifli küçəsi 163 ünvanında Elmi-tədqiqat Ağciyər xəstəlikləri İnstitunun ərazisində Metadon mərkəzinin tikintisi işlərinin satın alınması ilə bağlı tender elan edib.
Prosedurda iştirak haqqı 450 manatdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 3 avqust 2026-cı il saat 18:00-dan gec olmayaraq (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender paketlərinin açılışı 3 avqust 2026-cı il saat 18:00-da (GMT+4) baş tutacaq.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 493 03 18
Əlaqədar şəxs: Elgün Süleymanov
Email: [email protected]
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Mirqasımov küçəsi 1A.
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