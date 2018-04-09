Поножовщина в Шамахе, есть пострадавший
9 апреля 2018 09:54 94
В городе Шамаха произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, проживающего в 48-м квартале города Нурлана Веисбаба оглы Ширинова 1991 г.р. ранил ножом неизвестный.
Пострадавший был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказали первую медпомощь, на его спине и ягодичной области были обнаружены две колото-резаные раны. Состояние прооперированного среднетяжелое.
Личность ранившего его пока не установлена.
Шамахинское районное отделение полиции ведет расследование по факту.
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