Поножовщина в Шамахе, есть пострадавший

В городе Шамаха произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, проживающего в 48-м квартале города Нурлана Веисбаба оглы Ширинова 1991 г.р. ранил ножом неизвестный.

Пострадавший был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказали первую медпомощь, на его спине и ягодичной области были обнаружены две колото-резаные раны. Состояние прооперированного среднетяжелое.

Личность ранившего его пока не установлена.

Шамахинское районное отделение полиции ведет расследование по факту.

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