Вы смотрели сегодня в зеркало? Вы довольны своими волосами, не слишком ли длинный нос, не толстые ноги, не обвислый живот? Все это не дает вам спокойно жить этот день? Если бы вы знали, какой вы счастливый человек! Есть на свете люди с ограниченными физическими возможностями, для которых одно слово или движение - огромный труд. Для них каждый день - борьба, но, несмотря на все трудности, научились жить полноценной жизнью, и не только нашли свое место среди обычных людей, а радуются и ценят каждое мгновение, прямо-таки излучая оптимизм. Эти люди не просто стараются выжить в нашем мире, они вдохновляют жизнь в других. Своим примером они доказали, что ограниченные физические возможности не должны мешать человеку жить полноценной жизнью. Сломленное тело не означает сломленный дух!

В расположенном в Приморском национальном парке Elektra Events Hall открылась выставка работ детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями под названием "Весенние радости" и концертная программа, организованная Министерством труда и социальной защиты населения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка проводится министерством уже в третий раз за последний год. Главная цель проекта - повышение возможностей реабилитации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество.

На празднестве "Весенние радости" свои творческие способности продемонстрировали воспитанники социальных учреждений, общественные объединения, инклюзивный театр и творческие объединения. В различных павильонах представлены работы по живописи и художественной резьбе, ковроткачеству и вязанию, народно-прикладного искусства и национальной одежды. В этих работах отражены оптимистические взгляды авторов на жизнь, их мечты и размышления, чувства любви к Родине, красота азербайджанской природы, наши богатые национально-духовные ценности. В уголке национальной кулинарии ребята продемонстрировали свои способности в приготовлении кутабов, раскатывании теста, заворачивании дюшбере. В спортивном павильоне свое мастерство продемонстрировали паралимпийцы Азербайджанской федерации бочче под руководством его генерального секретаря Ильхама Магеррамова. Паралимпийцы также показали свое умение в фехтовании, паратхэквондо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе.

В заключение была представлена концертная программа. Гюльнар Рагимова, Сеймур Алиев и Гюльнар Новрузова, имеющие инвалидность по зрению, исполнили песни. Были продемонстрированы выступления танцевальных групп, состоящих из детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с синдромом Дауна и аутизмом, страдающих гемофилией, с нарушениями речи и слуха.