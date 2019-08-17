Тамара Синявская: До последнего дыхания Муслим Магомаев оставался человеком огромного сердца
Те, кто бывал на концертах Муслима Магомаева, ассоциируют эти воспоминания со своей молодостью. Об этом, как сообщает Trend, сказала сегодня журналистам вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская на мероприятии, посвященном памяти легендарного исполнителя, передает Day.Az.
"Муслим Магомаев был настоящим мужчиной во всех отношениях. С самого первого момента, когда мы встретились здесь в Филармонии, и до последнего дыхания он оставался человеком огромного сердца и огромного чувства собственного достоинства", - подчеркнула Синявская.
Говоря о сериале "Магомаев", который снимает Первый канал (Россия), Тамара Синявская выразила надежду, что зрители увидят в данном проекте певца таким, каким его любят и помнят.
"Мне кажется восемь серий - это достаточно большой объем. Не знаю, что из этого получится, дай Бог, чтобы вышло хорошо. Чтобы Муслим там был таким, каким все его знают, помнят и любят", - добавила она.
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