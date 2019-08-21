Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 12 октября в 19.00 состоится сольный концерт известно азербайджанского певца, заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы мероприятия.

По словам исполнителя, он с нетерпением ждет встречи с публикой и готовит для слушателей много музыкальных сюрпризов.

"Я выражаю благодарность каждому слушателю за проявленное внимание и любовь к моему творчеству. Надеюсь, что вы ждете концерт также, как и я. Вдохновившись этим, я готовлю для вас интересную музыкальную программу", - сказал Зуруфчу.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az.

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