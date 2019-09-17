Меломаны и ценители искусства с нетерпением ждут начала театрального сезона, чтобы вновь попасть в круговорот культурных мероприятий столицы, прикоснуться к прекрасному в концертных залах и театрах города.

Театралы, поклонники оперного и балетного искусства с нетерпением ждут открытия 111-го сезона в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

О том, чего ждать от коллектива Театра оперы и балета в новом сезоне, и многом другом в беседе с Day.Az рассказал главный дирижер Театра, заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

"Как и в прошлые годы, в новом сезоне ценителей оперного и балетного искусства ждут очень интересные, яркие, важные события. Руководство Театра уделяет большое внимание и всячески поддерживает культурные связи с различными театрами мира, каждый год Театр приглашает на свою сцену всемирно известных артистов, вокалистов и дирижеров. Большой театр в Москве, Мариинский театр, Большой театр Беларуси, театры Италии, Германии, Сербии, Украины и многие другие, с которыми мы сотрудничаем, работают только с самыми профессиональными, большими коллективами. И то, что они с большой радостью приезжают к нам и ждут очередного спектакля, просят нас об участии в дальнейших проектах, говорит об очень достойном уровне нашего театра, наших артистов, музыкантов. Мы постоянно работаем над собой. Их приезд в наш театр повышает профессиональный уровень наших артистов, что позволяет нам обогатить репертуар и представлять нашей публике более качественный результат нашей работы", - сообщил Э. Гулиев.

В этом сезоне, по словам дирижера, посетителей Театра оперы и балета ожидают важные встречи со всемирно признанными артистами оперы и балета.

Театр откроет сезон 19 сентября показом оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли. Главную партию исполнит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. В рамках фестиваля будут показаны очень интересные, сложные спектакли как из мирового репертуара, так и национальные.

21 сентября состоится показ оперы "Богема" Дж.Пуччини, где впервые в Баку выступит знаменитый дирижер, главный дирижер симфонического оркестра в Генуе (Италия) Лоренцо Тацциери. Вместе с ним в спектакле примут участие народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, заслуженный артист Беларуси Владимир Громов и наши яркие солистки, заслуженные артистки Азербайджана Афаг Аббасова и Инара Бабаева. Также 28 сентября публике представят один из классических балетных шедевров - балет "Жизель" А.Адана в исполнении блистательной балерины, заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Ибрагимовой и заслуженного артиста Украины Станислава Ольшанского.

"В рамках фестиваля и в продолжении сезона мы будем обращаться к произведениям, которые являются национальным достоянием азербайджанской культуры. Это произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Джахангира Джахангирова и многих других наших выдающихся композиторов. В течение сезона мы планируем показ таких шедевров, как "Травиата" Дж. Верди, "Иль Табарро" Дж. Пуччини, "Сельская честь" П. Масканьи, "Паяцы" Р. Леонкавалло. И во всех этих спектаклях ожидается участие известных зарубежных артистов и дирижеров. Помимо этого мы уделяем большое внимание и спектаклям, которые по каким-то причинам давно не исполнялись. Например, планируем показать оперу "Вагиф" Рамиза Мустафаева. В этом году отмечается юбилей композитора, и, думаю, спектакль станет важным событием нашего сезона", - добавил дирижер.

Эйюб Гулиев также отметил, что Театр оперы и балета всегда принимает участие в событиях, которые имеют важное культурное значение и которые отмечаются на высоком уровне во всех уголках мира. Одним из таких событий является 650-летие Имадеддина Насими, которое отмечается в этом году согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Заслуженный артист напомнил, что в мае этого года в Театре был поставлен балет "Насими" на музыку Фикрета Амирова, и в сентябре и октябре ожидаются повторные показы спектакля.

По его словам, без внимания не останутся и классические произведения. Балеты "Шехерезада" Римского-Корсакова, "Ромео и Джульетта" Чайковского, "Семь красавиц" Гара Гараева, "Дон Кихот" Минкуса и детский балетный спектакль на музыку Шуберта "Великий сказочник" вошли в репертуар этого сезона.

"Нас ожидают и премьерные спектакли. В конце ноября ожидается знаковое событие - впервые в стенах нашего Театра мы покажем барочную оперу великого австрийского композитора К. Глюка "Орфей и Эвридика". Это совместный проект нашего Театра с Парижской национальной оперой. В нем принимают участие известные артисты Азербайджана и Франции. Также мы планируем показ оперы "Судьба певца" Джахангира Джахангирова. Будет показан и балет Полада Бюльбюлоглы "Любовь и смерть", - добавил наш собеседник.

Дирижер поделился и личными концертными планами. Он признался, что с нетерпением ждет гастролей Сергея Ролдугина и Мирослава Пултышева. 24 сентября в рамках Фестиваля Узеира Гаджибейли состоится большой концерт с их участием, где также впервые в Баку выступит один из самых сильных коллективов Китая - международный симфонический оркестр "Шелковый путь" из города Куньмин.

"Где бы мы ни выступали, мы, в первую очередь, стараемся достойно представить нашу музыкальную культуру. Мои гастроли, которые ожидаются в октябре в Китай и Словакию, в ноябре во Францию, в декабре в Турцию, потом в Россию, - это концерты, где мы будем исполнять с известными мировыми коллективами самые лучшие образцы азербайджанской симфонической музыки. Все эти события, о которых я упомянул, планы нашего Театра и мои гастроли, приезд зарубежных музыкантов на фестиваль не состоялись бы без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Культура является достоянием нашего народа и всегда находится в поле зрения руководства страны. Я это особо почувствовал на встрече деятелей культуры с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, где мы очень тщательно смогли обсудить все важные вопросы, связанные с развитием культуры. Я обратил внимание, как бережно, с какой любовью первые лица государства реагировали на пожелания деятелей культуры и как оперативно и профессионально было все претворено в жизнь после этой встречи. И я знаю, что впереди нас ждет еще много важных событий.

Мы с нетерпением ждем Международный фестиваль "Насими", организованный Фондом Гейдара Алиева, который всегда радует нас потрясающими проектами. Фонд под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой всегда уделяет особое внимание процветанию нашей культуры и ее пропаганде. Благотворительность в их деятельности занимает особое место. Я знаю, что любое событие, даже бытового характера, связанное с жизнью наших деятелей культуры, всегда находится в поле зрения Фонда. Постоянно удивляюсь тому, как Фонду удается реализовывать массу масштабных мероприятий в стране и за рубежом и при всей этой занятости находить время, чтобы помогать деятелям культуры.

Я себя чувствую счастливым человеком, потому что работаю в любимом коллективе. Я чувствую поддержку государства, вижу, что руководство страны помогает Театру. Нам за последние несколько месяцев значительно повысили зарплаты, выделили средства культурным учреждениям. Благодаря этому в нашем Театре провели некоторую реконструкцию, создали лучшие условия для оркестрантов, был также обновлен инструментарий оркестра. За это я очень благодарен руководству страны, министерству культуры Азербайджана. Я хочу заверить наших любителей музыки и друзей культуры, что мы будем работать и дальше, не покладая рук, только на благо нашей страны", - заключил Э. Гулиев.

Франгиз Агаларова

Фото: Адыль Юсифов

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