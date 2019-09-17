https://news.day.az/culture/1156954.html В Азербайджане призвали применить льготы в сфере кинематографии
В Азербайджане призвали применить льготы в сфере кинематографии
Применение льгот в сфере кинематографии может стать толчком для развития этой сферы.
Об этом, выступая на заседании азербайджанского парламентского комитета по культуре, сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы обратились в связи с этим в соответствующие государственные органы", - сказал он.
Он добавил, что законопроект "О кинематографии" готов.
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