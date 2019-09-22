В Филармонии пройдет юбилейный вечер Солтана Гаджибекова
26 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им М. Магомаева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 100-летия Солтана Гаджибекова" пройдет концерт в честь юбилея народного артиста СССР Солтана Гаджибекова, на котором выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, за дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.
Художественный руководитель Капеллы - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова.
Солистка вечера - известная пианистка Ульвия Гаджибекова.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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