26 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им М. Магомаева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 100-летия Солтана Гаджибекова" пройдет концерт в честь юбилея народного артиста СССР Солтана Гаджибекова, на котором выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, за дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Художественный руководитель Капеллы - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова.

Солистка вечера - известная пианистка Ульвия Гаджибекова.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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