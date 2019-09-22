22 сентября во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солистка - известная грузинская пианистка, лауреат международных конкурсов Хатия Буниатишвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт прошел в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

На вечере прозвучали произведения Фикрета Амирова, Ниязи и Эльмиры Назировой.

Концерт был встречен с большим интересом.

Отметим, что Хатия Буниатишвили родилась в Батуми 21 июня 1987 года. Она окончила в Тбилиси Центральную музыкальную школу, а в 2004 году поступила в Тбилисскую государственную консерваторию. На данный момент Хатия Буниатишвили живет в Париже. Пианистка выступает с концертами во многих странах мира, участвует в различных международных фестивалях.

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