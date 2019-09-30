В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") состоялось мероприятие, посвященное памяти Сеида Мирбабаева - ханенде конца XIX - начала XX веков, ставшего нефтепромышленником, сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

На мероприятии ученый-исследователь, доктор филологических наук Гюльгусейн Казымлы рассказал о жизни и творчестве ханенде. Сеид Мирбабаев (настоящее имя Мир Таги) родился в 1867 году в Баку. С юных лет он принимал активное участие в работе бакинских мугамных меджлисов (собраний), и вскоре его чудесный голос приносит ему славу. Ханенде пел также на свадьбах. Будучи на одной из свадеб, Мирбабаев так восхитил своим исполнением дядю жениха, что тот подарил ему скважину, которая вскоре дала много нефти, сделав певца Сеида Мирбабаева миллионером.

На вечере были представлены новые интересные факты из жизни легендарного ханенде, обнаруженные Международным центром мугама в ходе исследования его жизни и творчества. Так, до сих пор считалось, что никаких записей у ханенде не осталось, однако Международный центр мугама приобрел хранящиеся в Государственном архиве звукозаписей Азербайджана пластинки, в которых содержатся произведения "Simayi -Şəms" и народная песня "Ay, bəri bax", исполненные ханенде. Эти записи были представлены вниманию участников вечера.

В своем выступлении на мероприятии заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, писатель Мустафа Чеменли рассказали о творчестве ханенде.

Символично, что произведения ханенде, прозвучали спустя 100 лет в Международном центре мугама, расположенном напротив здания, в котором в свое время жил Сеид Мирбабаев.

Один из интересных моментов вечера был связан с тем, что спустя 100 лет на сцене Центра мугама был продемонстрирован гавал, принадлежащий исполнителю, который с 1970 года хранится в фонде Национального музея истории Азербайджана. Этот инструмент был впервые продемонстрирован общественности.

В завершении вечера выступила внучка брата Сеида Мирбабаева, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Камаля Мирбабаева, выразившая глубокую признательность организаторам мероприятия. Было отмечено, что проведенное впервые Центром мугама исследование о Сеиде Мирбабаеве раскрыло многие факты его жизни и творчества.

На вечере в сопровождении ансамбля под руководством Ровшана Гурбанова выступили заслуженный деятель искусства Агиль Меликов, победители Телевизионного конкурса мугама Алмаханум Ахмедли, Мурад Рустамзаде, Хейал Гусейнов, Раван Гачаев.

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