В Чэнду, одном из крупнейших городов Китая, состоялся концерт Филармонического оркестра Сычуань под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера Государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Кулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт состоялся на главной концертной площадке города - в зале "Телунсу" (TELUNSU) при полном аншлаге.

Концертная программа прошла под названием "Шедевры русской музыки" и состояла из лучших образцов русской композиторской школы.

В первом отделении концерта прозвучали произведения Игоря Стравинского и Петра Чайковского.

Во втором отделении Китайский симфонический оркестр, под управлением дирижера Эйюба Гулиева, исполнил симфоническую сюиту "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова. По завершении программы публика долго не отпускала со сцены исполнителей. Музыканты в знак благодарности дополнительно исполнили "Yellow button" недавно скончавшегося всемирно известного композитора Гия Канчели и Венгерские танцы Иоганнеса Брамса.

Отметим, что данный концерт - не первый совместный проект азербайджанского дирижера и главного музыкального коллектива региона Сычуань. В марте 2018 года под управлением Эйюба Гулиева прошла серия концертов в рамках фестиваля "Музыкальный Олимп" в Китае.

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