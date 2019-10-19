О том, как в одно мгновение привычный уклад жизни может быть изменен экстремальной ситуацией, повествует театральная постановка "Человек из Подольска", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. "Человек из Подольска" - история о поисках смысла и неумении ощутить вкус и радость жизни.

Спектакль режиссера Михаила Бычкова был представлен труппой Санкт-Петербургского театр "Приют комедианта" на Творческой сцене ÜNS в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P.

Сюжет разворачивается в полицейском участке. Задержан мужчина, житель подмосковного Подольска. Он вроде законопослушный гражданин - не пьян и с документами порядок. Однако, стражи порядка не торопятся отпускать задержанного, у них к мужчине много вопросов, но только они совсем не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. И вот начинает казаться, что мужчина не в полицейском участке, а на приеме у психотерапевта, который по полочкам разложит всю жизнь героя и прокрадется в самые потаенные уголки человеческой души.

Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии, на котором мужчину буквально вынуждают переосмыслить свою бессмысленную жизнь. Цель стражей порядка объяснить как прекрасен мир.

Постановка вызвала большой интерес у бакинских зрителей. Занавес опустился, софиты погасли, а публика еще долго обсуждала героев, актерскую игру и бурно делилась впечатлениями.

"Человек из Подольска" - это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен. Возможно, именно им стоит побывать в том самом отделении полиции, куда попал герой спектакля.

Роли в постановке исполнили - Дмитрий Лысенков, Виталий Кононов, Сергей Власов, Женя Анисимов и Марина Солопченко.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель - Кямран Шахмардан.

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