Это был день не только большого бенефиса и аншлага, свидетельствующего о любви Артисту, но, и когда, как говорится, зал буквально на ушах стоял! Ведь это был гениальный Сафа Мирзагасанов!

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку прошла премьера эксцентричной комедии "День сюрпризов", поставленной главным режиссером театра, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом Александром Шаровским по пьесе российского писателя Валерия Мухарьямова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль был приурочен к двойному юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова - его 60-летию и 40-летию творческой деятельности. В спектакле он сыграл главную роль - театрального режиссера Бориса Гусятникова. Причем, жену режиссера Серафиму Поливанову воплотила его супруга, несравненная народная артистка Евгения Невмержицкая (также была ассистентом режиссера спектакля), а соседа Степана - несравненный заслуженный артист Фуад Османов. Почему столько эпитетов? Да потому что они достойны их, мастерство актеров выше всяких слов! Среди великолепной тройки также прекрасно смотрелись актрисы Марина Литвиненко (Зинаида Павлова) и Инна Имранова (Алиса Бубукина).

Кому из поклонников театра хоть раз в жизни не хотелось проникнуть за кулисы и увидеть воочию жизнь любимых актёров? Что там, в театральных кулуарах и тесных гримёрках? Как проходят трудовые будни и праздники? А ведь жизнь актёра продолжается и за дверями храмов искусств! Надевая разные маски на сцене, служитель Мельпомены забывает, каково это − быть собой, быть искренним и открытым. Спектакль "День сюрпризов" полон юмора и самоиронии − герои не раз оказываются в неожиданных и нелепо смешных ситуациях. В произведении повествуется о закулисной жизни, актеров и режиссеров их love story, разводы, интриги, сплетни в вечной борьбе быть №1...И смех, и слезы, и театр - все это зрители увидели в спектакле и бесподобной игре актеров.

В заключении зрители стоя приветствовали творческий коллектив, конечно же, одарив их цветами и овациями. Над спектаклем работали - художник по декорациям, заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам, заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление, заслуженный работник культуры Владимир Неверов и хореограф Рауль Турккан. Но центральной фигурой, конечно же, был юбиляр Сафа Мирзагасанов. Для него прямо на сцену был вынесен праздничной торт, Александр Шаровский сказал множество теплых слов и пожеланий дальнейших творческих успехов, а заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Рафиг Алиев вручил Сафе Мирзагасанову высшую медаль организации "Sənətkar" ("Мастер"). Сафа Мирзагасанов - действительно настоящий мастер сцены!

В заключении юбиляр сказал несколько фраз, главным в которых было слово "Я счастлив!", но счастливы скорей азербайджанские зрители - лицезреть такого Артиста!

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