Азербайджанские анимационные фильмы продемонстрированы на Международном фестивале анимационных фильмов "StopTrik", проведенном в польском городе Лодзь. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Перед демонстрацией азербайджанских анимационных фильмов директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM Рашид Агамалыев рассказал участникам мероприятия об истории отечественного анимационного искусства.

Представитель посольства Азербайджана в Польше Садиг Бабаев в своем выступлении отметил, что анимационные фильмы, показанные в рамках фестиваля "StopTrik", вызвали большой интерес у зрителей, и что сам фестиваль является площадкой для обмена опытом.

Представленные на фестивале азербайджанские анимационные фильмы - "Cırtdan" ("Джыртдан"), "Tıq-tıq xanım" (Тыг-тыг ханым"), "Cırtdan nəhəng" ("Про Джыртдана-великана"), "İthaf" ("Посвящение") и другие были встречены публикой с большим интересом.

Отметим, что в рамках мероприятия на специальном стенде были представлены более 60-ти книг и других печатных материалов об истории, культуре Азербайджана, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.