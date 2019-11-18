Вчера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся грандиозный показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.

Премьера знаменитой оперы итальянского композитора, написанная на собственное либретто, состоялась в Милане 21 мая 1892 года. С тех пор это произведение входит в репертуар оперных театров во всем мире, а ария "Recitar/Vesti la giubba" ("Пора выступать! Пора надеть костюм!") относится к числу наиболее популярных.

Азербайджанский театр оперы и балета, как всегда, сумел поразить искушенную публику, сделав показ грандиозным.

Поразил публику приглашенный Театром для исполнения главной партии Канио, солист Тбилисского государственного театра оперы и балета им.З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили. Великолепный тенор не раз за вечер сорвал аплодисменты покоренной публики.

Приглашенный на роль Тонио ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Станислав Трифонов, также завоевал любовь бакинских зрителей.

В спектакле выступили также заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина), которые также продемонстрировали высокий профессионализм и прекрасную актерскую игру.

Дирижировал оперой в этот вечер известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли, который не раз выступал в Азербайджанском театре оперы и балета, и уже обрел поклонников.

В заключение многочисленная публика наградила продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво" солистов, оркестр и дирижер.

Ф. Агаларова