В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в 28 Mall, состоялся предпремьерный показ фильма "Ford против Ferrari", основанного на реальных событиях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Яркой и запоминающейся частью мероприятия стало оформление кинотеатра в стилистике фильма, а также музыкальная шоу-программа от первой концептуальной кавер-группы страны "Harmony Music Band".

Сюжет фильма "Ford против Ferrari" повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х годах под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари - непобедимого чемпиона гонки 24 часа Ле-Мана.

Режиссёр кинокартины - Джеймс Мэнголд. В главных ролях - звезды Голливуда, известные актеры Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл и Катрина Балф.