25 ноября в Баку стартует Международный семинар "Искусство без границ". Мероприятие проводится при финансовой поддержке МФГС и организационной поддержке министерства культуры Азербайджана.

Семинар будет проводиться в Азербайджанском национальном музее искусств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Музея, идея проекта появилась при ознакомлении с опытом и практикой ведущих музеев мира по адаптации музейного пространства и его информационных ресурсов для максимально комфортного восприятия людьми с ограниченными возможностями. Руководствуясь рекомендациями ООН по созданию доступной культуры, Азербайджанский национальный музей искусств создает платформу активного сотрудничества с государствами-участниками СНГ в сфере создания безбарьерного культурного и туристического пространства.

Современный Музей, как важнейший участник международной глобальной туристической сети, обязан отвечать и соответствовать нуждам и потребностям людей с ограниченными возможностями. Учитывая особенности каждой категории и группы людей с ограниченными возможностями, музей создает специальные экспозиции, информационные программы, аудиогиды, порталы, обучает экскурсоводов и музейный персонал основам качественной работы с самой уязвимой группой посетителей музея.

Спрос на доступный туризм растет во всем мире и начинает развиваться в странах СНГ. Модернизация этой сферы позволит выделить "безбарьерный туризм", ориентированный на людей с ограниченными возможностями, в отдельную, динамично растущую отрасль культуры, туризма и экономики. Несмотря на то, что по данным ВОЗ на данный момент в мире насчитывается 37 млн. слепых и 125 млн. людей с крайне плохим зрением, именно эта группа людей с ограниченными возможностями является наиболее уязвимой в сегменте культурного досуга вообще, и в музейном пространстве в частности. Учитывая вышеизложенные факты, возникает необходимость разработки и проведения пилотного проекта для создания музея/искусства, доступного для незрячих людей и людей с другими ограниченными возможностями.

Проект представляет собой комплекс мероприятий, первым из которых является проведение 4-хдневного Международного семинара "Искусство без границ" при финансовой поддержке МФГС и министерства культуры Азербайджана в Азербайджанском национальном музее искусств.

В рамках предстоящего семинара будут рассматриваться успешные практики ведущих музеев СНГ по адаптации музейного пространства и его информационных ресурсов под нужды людей с ограниченными возможностями. Также будут рассмотрены юридические вопросы, вопросы организации туристической деятельности, инклюзивного художественного образования, социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями через сферу искусства. Будут проведены мастер-классы, конкурсы и выставки работ людей с ограниченными возможностями. В работе семинара примут участие НПО и благотворительные фонды, представители обществ инвалидов стран СНГ.