Вчера на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с большим успехом прошел показ музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" ("O olmasın, bu olsun").

"Не та, так эта", известная также под названием "Мешади Ибад", была написана в 1910 году и считается национальной классикой. Сюжет комедии, диалоги, ставшие крылатыми фразами реплики героев, невероятные песни и спустя более 100 лет не оставляют равнодушными публику.

Вот и в этот вечер спектакль собрал аншлаг. Посмотреть любимую музыкальную комедию, да еще и в исполнении солистов Театра оперы и балета, которые славятся высоким профессионализмом, пришли ценители искусства, видные культурные деятели, меломаны столицы и др.

В спектакле приняли участие народные артисты Азербайджана Азер Зейналов (Мешади Ибад), Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Фарид Алиев (Сарвар), Гюлюстан Алиева (Сенем), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Турал Агасиев (Рза бек), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), солисты Фахмин Ахмедлы (Гасан бек), Агахан Шарифов (Амбал) и др.

Каждый из артистов в этот вечер показал мастерство вокального исполнения и актерской игры. Зрители на протяжении всего спектакля выражали свою реакцию на самые яркие моменты комедии бурными аплодисментами.

Хочется особо выделить народного артиста Азера Зейналова, который великолепно исполнил роль Мешади Ибада и был награжден самыми продолжительными овациями этого вечера.

В заключение зал стоя аплодировал солистам вечера, хору, оркестру и дирижеру, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Севиль Гаджиевой.

Ф. Агаларова