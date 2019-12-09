Его искусству рукоплещут Европа, Австралия, Америка... Во Всемирной антологии "Выдающиеся люди мира" есть замечательные слова, сказанные об этом музыканте: "Игра Семёна Сона и его уникальные программы - это всегда событие для публики, влюбленной в музыку. Своим искусством он дает уникальную возможность услышать и почувствовать дыхание Музыкальной Вселенной, путь к которой - это путь к Экологии Души Человека!

Впервые в Азербайджане в Международном центре мугама с большим успехом прошел авторский концерт "Экология семи нот" легендарного российского пианиста-виртуоза, композитора, лауреата международных конкурсов, профессора Барселонской академии музыки им. Пабло Казальса, Академии современной музыки в Вене, Чешской консерватории Сени Сона (Семён Авангардович Сон), организованный Ассоциацией выпускников МГИМО в Азербайджане, Российской ассоциацией содействия ООН и спонсорской поддержки СГ "Атешгях". В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли он также дал мастер-класс и выступил с программой "Новый стиль в классике".

Как передает Day.Az, Сеня Сон встретился с журналистами и ответил на вопросы Trend.

Сеня Сон подходит к композициям глубоко душевно, легко переносит слушателей в разные страны и эпохи, при этом рассматривает даже вековые шедевры как прочно связанные с настоящим. Он - один из немногих музыкантов, кто блистательно соединяет классическую и современную музыку; по-своему пересматривает наследие венских классиков, переосмысливает гармонический язык сочинений великих классиков. Трактовки исполняемых пианистом произведений покоряют своей глубиной и эмоциональной духовностью, яркой индивидуальностью и совершенством. Его стиль называется New Model Classic, а сам композитор говорит: "Ноты - всего лишь модели!". Это очень добрый человек, от которого исходит позитивная аура.

- Добро пожаловать в Азербайджан. Вы выступали во многих странах мира и впервые в Баку. Поделитесь впечатлениями.

-В жизни человека бывают такие фантастические моменты, когда материализуется мечта. И вот эту мою мечту реализовал глава Совета директоров страховой компании "Атешгях" Руслан Алиев, с которым я познакомился два года назад. Более того, он еще сказал, что застрахует мои руки (смеется). Это не просто замечательный человек и знаток музыки, он еще преподает экологию земли, является заведующим кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии одного из самых престижных вузов России с мировым именем - Московского государственного института международных отношений МИД России и представляет достижения Азербайджана в России. Он возглавляет эту кафедру со дня создания с 2011 года, нигде в мире нет такой кафедры, которая готовит экологов-международников. Он также является первым Торговым представителем Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Это вообще солнечный человек - я его так и называю! В Баку мне очень понравилась встреча с молодежью, я увидел как много здесь талантов. Они даже сыграли мои композиции, которые еще никто не играл. Это было удивительно! Но прежде чем встретиться с молодежью, надо всегда помнить о старшем поколении, кто вносил большую лепту в развитие культуры - это очень важно. Поэтому я побывал на Аллее почетного захоронения, почтил память Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Гара Гараева, Арифа Меликова и великого Гейдара Алиева. Меня также впечатлила встреча с потрясающим пианистом и музыкантом, ректором Бакинской музыкальной академии Фархадом Бадалбейли, которого очень уважают в России и Европе. Хотелось бы отметить, мой визит сюда организован не формально, а с большой теплотой и любовью. Для меня очень важны человеские отношения, и мое первое впечатление о Баку - это именно люди.

- Почему назвали программу оригинальным именем "Экология семи нот"?

- Музыка состоит из семи нот, неделя - из семи дней, радуга - семи цветов. И каждый из них открывает много возможностей. Я для себя вывел фразу "В сером камне найти гамму красок". Понимаете, музыкальные ноты - это уникальный язык общения человечества, способность понять культуру всех стран и народов, даже не зная их языка. Музыка - это большая любовь, которая поднимает дух человека, его внутреннюю культуру. И не важно какую музыку играешь - национальную, джаз, поп, классику, рок, мугам - главное, чтобы она трогала за душу. Когда я был на встрече с молодежью и они играли мугам, не зная азербайджанского языка, я прочувствовал и понял всю душу вашего народа. Семь нот - это путеводная звезда для любого человека! А первое слово концерта - экология, потому что к музыке надо прикасаться с чистой душой и открытым сердцем. Это название тоже предложил Руслан Алиев, который занимается проблемами экологии, что очень актуально в современном мире. Хотя моя программа называлась "Свет семи нот", но мне так понравилось "Экология семи нот", что решили так и сделать. И еще мне очень понравился Международный центр мугама, он очень уютный, от игры здесь получаешь огромное удовольствие.

- Каждый музыкант своим исполнением несет определенный посыл миру. В чем заключена ваша музыка как композитора, что хотите сказать, а может даже озарить окружающий мир?

- По большому счету, каждому человеку, приходят на ум важные идеи, он старается мыслить в одиночестве. Что он сделал, что делает и что еще хочет сделать - такие мысли ведут к созидательной функции предназначения человека, преодоления трудностей. В следующем году мы будем отмечать 250-летие Бетховена. Почему его музыка настолько любима и почитаема? Потому что у него был девиз "Через тернии к звездам". Поэтому во всех финалах его произведений звучит радость, а в своей последней симфонии он написал: "Обнимитесь миллионы!". И в своей музыке хочется сделать так, чтобы люди были ближе друг другу, ощущали счастье. А счастья заключено, на мой взгляд, в семье и друзьях. Человеку хочется иногда сбросить маленькие гирьки и взлететь, написать что-то свое. Я себя не считаю композитором, а лишь сочинителем. Композиторы - это Бах, Бетховен, Моцарт, Рахманинов. Иногда думаешь, а чтобы они подумали, если попали бы в 21 век? Как бы звучали их произведения сегодня? Поэтому, помимо авторских композиций, когда исполняю их произведения, образно выражаясь, на задней части памятника где-то можно нацарапать "Сеня Сон". Музыка должна делать людей лучше - вот мой посыл.

- С каким классическим произведением у Вас ассоциируется Баку и почему?

- Специально для открытия концерта я написал "интро" - это картина Азербайджана, которая плавно переходит в музыку Бетховена. На протяжении нескольких дней в Баку я был восхищен доброй аурой этого города, гармонией древней и современной архитектуры, старинной частью столицы - Ичери шехер, откуда открывался потрясающий вид на Три пламенные башни, возведенные на возвышенности. Я хочу сказать, что мир един и планета одна, все мы люди и существует лишь условное разделение. Конечно, у всех своя культура и традиции, но все хотят мирного неба над головой, солнца и моря, чистой экологии, развития и процветания. У меня нет ни одной государственной награды - все общественные. Но самая большая награда для меня - это жизнь, которую нам дали наши родители. Поэтому почитание старших - это одна из лучших добродетелей человека. Еще будучи студентом, в 1975 году в Москве я познакомился с великим азербайджанским музыкантом, пианистом и джазменом Вагифом Мустафазаде. Разговор длился всего 15 минут, но оставил в моем сердце глубочайший след. Поэтому в память о нем я посвятил композицию "Приношение артисту". Еще одну встречу в 1986 никогда не забуду, которая произвела на меня феноменальное впечатление. Фирангиз Рагимбекова должна была получить гран-при фестиваля в Юрмале. Она потрясающе пела, весь зал был просто в восхищении. Но, к большому сожалению, ей не присудили победу. Я хочу пожелать всему азербайджанскому народу, особенно деятелям культуры и науки, человеческого тепла и счастья!