20 декабря в 19:00 в Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") состоится мероприятие, посвященное народному артисту, ханенде Абульфату Алиеву.

Среди выдающихся деятелей, которыми одарила нас колыбель азербайджанской культуры - Шуша, особое место занимает Абульфат Алиев. Опираясь на традиции Хана Шушинского, Сеида Шушинского, Мусы Шушинского, он выработал свой оригинальный стиль исполнения мугамов и теснифов. Отличался голосом красивого тембра, необычайной ритмической чуткостью и мастерской игрой на гавале. Помимо исполнения мугамов и народных песен, он прекрасно исполнял оперные арии. Ханенде мастерски исполнял партию Меджнуна в опере "Лейли и Меджнун".

Следует отметить, что целью проекта "Unudulmayanlar" является реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

Билеты на концерт можно приобрести в iTiket.az и в кассах города.

Н. Гасымова