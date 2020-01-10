Оперные звезды Германии, России, Грузии и Азербайджана выступят в спектакле «Паяцы»

1 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Руководство Театра, традиционно придерживаясь в своей деятельности практики усиления спектаклей приглашенными звездами оперного и балетного искусства, и на сей раз в целях повышения профессионального уровня спектакля пригласило известных оперных грандов.

В этот день оперой будет дирижировать главный дирижер Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов дирижеров Михаил Агрест. Его гастроли с большим успехом проходили в Метрополитен-опера (США), Королевском театре Ковент-Гарден (Англия) и во многих видных европейских оперных театрах и концертных залах.

Главную партии Канио исполнит солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета им.З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили.

На роль Тонио приглашен солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Н. Гасымова