https://news.day.az/culture/1197164.html В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО

В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО

Культура, 26 января 2020 00:14 474

25 января в Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги "Формула жизни. Книга о папе и маме" известного журналиста, переводчика, первого заместителя генерального директора Российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открыв мероприятие, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева сообщила, что в Бакинском книжном центре, созданном по инициативе Фонда Гейдара Алиева и действующего уже полтора года, проведены свыше 150 различных просветительских мероприятий, реализованы культурные, образовательные, социальные проекты, отметила, что презентация книги "Формула жизни. Книга о папе и маме" стала знаменательным событием для всех. "Я "проглотила" эту книгу за два дня. Ведь это очень интересное произведение. В книге рассказывается о жизни и деятельности двух выдающихся личностей. Они очень много сделали для культуры, науки, образования нашего города, страны. Мы всегда гордимся такими своими соотечественниками. Мы гордимся тем, что они бакинцы. Книга богата воспоминаниями, интересными фактами о Баку, его жителях, неповторимой атмосфере интернационального города. Ни для кого не секрет, что в Баку проживали и проживают представители разных национальностей. Часто произносимое в современный период выражение "межкультурный диалог" характеризует атмосферу Баку того времени, а также сегодняшний климат города. Презентация книги проходит в рамках конференции "Баку-Москва: диалог культур". Связи между Россией и Азербайджаном имеют многовековую историю. В течение многих лет эти связи укреплялись, углублялись, и все проведенные мероприятия показывают, насколько мы близки и обладаем общими качествами. Эта книга сама является межкультурным диалогом", - сказала Гюнель Рзаева.

Выступивший на мероприятии Михаил Гусман рассказал историю создания книги. Он напомнил, что несколько лет назад его друзья, коллеги из Азербайджана, руководство АЗЕРТАДЖ начали собирать воспоминания о его родителях, встретились с их учениками, сотрудниками, студентами, и даже пациентами. "Одним из тех, от кого они хотели услышать о моих родителях, был я. Мы встречались и часами беседовали с моими коллегами из АЗЕРТАДЖ. Рассказывая как о родителях, так и о Баку, я вдохновился на создание этой книги",- сказал он.

Михаил Гусман отметил, что хотя его родители не были азербайджанцами по национальности, каждый из них говорил на азербайджанском, а папа также писал на этом языке. Семья, в которой он родился и вырос, ощущала себя частицей этого города.

На мероприятии писатель Иосиф Шагал, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, художник Вадим Гусейнов (дизайнер презентуемой книги), президент Российского государственного гуманитарного университета, лауреат премии Гейдара Алиева Ефим Пивовар, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Фуад Салаев, российский поэт Александр Городницкий поделились мнениями о презентуемой книге.

Было отмечено, что читатель уже с первых страниц ощущает формулу жизни героев этой книги, оставленную в наследство не только их детям, Михаилу Гусману и Юлию Гусману, но и благодаря этому произведению многим другим.

Автор в предисловии пишет: "Эта книга посвящена им и их эпохе, той яркой, достойной, совершенной жизни, которую они прожили". Да, Соломон Гусман и Лола Барсук создали свою формулу жизни: простота, скромность, честность, чувство долга и ответственность, плюс огромная любовь друг к другу, к своим детям, родственникам и просто людям.

Эта книга представляет собой своеобразную историю Баку 40-70-х годов. Мало кто помнит сейчас это время, но ее дух живет на узких улицах и дворах Баку. Он живет во дворах, где были шумные, дружелюбные соседи, всегда готовые прийти на помощь друг к другу.

В книге, вышедшей в российском издательстве "Терра", рассказывается о добрых воспоминаниях о родителях Михаила Гусмана, его поколении, годах жизни в родном Баку, его семье, друзьях, а также раздумьях друзей и коллег Соломона Моисеевича и Лолы Юльевны об этой семье. Изящно оформленная книга также содержит многочисленные фотоснимки и документы из семейного архива Михаила Гусмана, архивов ТАСС И АЗЕРТАДЖ.

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