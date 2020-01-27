Джаз впервые прозвучал на балабане - необычный концерт Azerbaijan FolkJazz Quintet

Новая музыкальная группа Azerbaijan FolkJazz Quintet выступила с концертной программой на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли.

"Впервые в истории музыки". Именно так анонсировали свой концерт молодые исполнители, сплотившиеся в одну группу, чтобы творить свою музыку, в которой прекрасно слились народные азербайджанские мотивы и джаз. Акцент ребята сделали на звучании азербайджанского национального музыкального инструмента балабана.

В составе группы выступили президентский стипендиат, балабанист Ниджат Масимов, самый молодой участник группы, финалист многих музыкальных конкурсов саксофонист Айдын Зейдуллаев, участник международных музыкальных фестивалей, лауреат международных конкурсов, известный молодой пианист Афшин Ализаде, участник международных джаз-фестивалей, гитарист Ниджат Пашазаде, а также активный участник джаз-фестивалей, барабанщик Гасан Билалов.

В их исполнении в основном звучали композиции собственного сочинения в жанре джаз-фьюжн. Исполнив "Эскиз" Афшина Ализаде, Н. Масимов сообщил публике, что группа решила для собственного развития исполнять собственные композиции, после чего сыграл свою композицию "Посвящение". Также была исполнена композиция Айдына Зейдуллаева. В их игре также звучали мелодии Узеира Гаджибейли, Адиля Бабирова и известных джазовых композиций.

Примечательно, что концерт молодой группы собрал аншлаг. Зал очень тепло встретил выступление Azerbaijan FolkJazz Quintet и в заключение вечера не хотел отпускать музыкантов со сцены.

Молодым ребятам пришлось исполнить на "бис" в ответ на овации и восторженные возгласы зала. На удивление всех музыканты решили исполнить гимн Азербайджана. "Когда я выступаю за рубежом, то обычно исполняю наш гимн. Я считаю это своим долгом", - сказал Масимов.

Зал стоя слушал исполнение гимна и аплодировал музыкантам, ставшим для них открытием в мире музыки.

Ф. Агаларова

Фото: Мурад Оруджев