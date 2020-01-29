15 апреля в Центре Гейдара Алиева пройдет концерт популярной российской певицы Кристины Орбакайте.

Как сообщает Day.Az, заслуженная артистка России представит в столице Азербайджана шоу-программу с неизменным живым звуком. Многогранный репертуар, к выбору которого тщательно относится певица, состоит из абсолютно разных по жанру и настроению композиций. Обладая высоким исполнительским мастерством, безупречным вкусом и репертуаром, полюбившимся миллионам, Кристина не перестаёт заряжать своей энергией и удивлять творческими экспериментами.

Добавим, что концерт начнется в 20:00. Приобрести билеты на концерт можно во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова