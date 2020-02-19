Начались репетиции балета "Легенда о любви" народного артиста Арифа Меликова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Репетиции проходят под руководством прославленного балетмейстера Юрия Григоровича.

Сценическое оформление принадлежит известному художнику Симону Вирсаладзе. Кроме того, дирижировать Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Отметим, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека триумфально возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет "Легенда о любви" выдающегося композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР Арифа Меликова.

Презентация известного произведения состоится 13,15 и 16 марта 2020 года во Дворце Гейдара Алиева.

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