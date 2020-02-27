https://news.day.az/culture/1206790.html В музеях Азербайджана откроют сувенирные магазины
В музеях Азербайджана откроют сувенирные магазины
Министерство культуры откроет сувенирные магазины, которые будут располагаться внутри музеев страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев на мероприятии "Культурный бизнес-форум: Текущая ситуация и перспективы".
По его словам, предприниматели, креативные мастера смогут продавать свою продукцию в этих магазинах.
"Такой магазин сейчас действует в Музее ковра, но в ближайшие дни сувениры можно будет купить и в Музее искусств", - сказал министр.
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