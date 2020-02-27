Министерство культуры откроет сувенирные магазины, которые будут располагаться внутри музеев страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев на мероприятии "Культурный бизнес-форум: Текущая ситуация и перспективы".

По его словам, предприниматели, креативные мастера смогут продавать свою продукцию в этих магазинах.

"Такой магазин сейчас действует в Музее ковра, но в ближайшие дни сувениры можно будет купить и в Музее искусств", - сказал министр.