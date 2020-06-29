В Азербайджане презентована виртуальная фотовыставка "Невидимые герои 2"

Фотоклуб Gilavar представил вторую виртуальную выставку Görünməyən qəhrəmanlar ("Невидимые герои"), посвященную журналистам, фотографам и операторам, которые вносят весомую лепту в освещение событий борьбы с коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор проекта Рашад Мехтиев.

"В эти дни пандемии коронавируса, наряду с представителями других профессий, журналисты, фотографы и операторы вносят весомую лепту в освещение различных событий. Рискуя здоровьем, а порой и жизнью, они запечатлевают в больницах и других общественных местах кадры, посредством которых можно ознакомиться с текущей ситуацией, узнать много интересного и полезного. Наша цель - рассказать о людях, остающихся за кадром, труд которых очень важен и достоин благодарной оценки общества. Этому посвящен наш виртуальный проект", - отметил Рашад Мехтиев.

Первая часть проекта была представлена в апреле этого года в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома, твори дома") министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан". В ней было представлено 56 работ 19 фотографов. Во второй части проекта представлено 55 работ пяти пресс-секретарей, 19 журналистов, 19 фотографов и 12 видеооператоров.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно, пройдя по ссылке.