https://news.day.az/culture/1257940.html Оксана Расулова и Рашад Кесеменли поддержали врачей и семьи шехидов - ФОТО - ВИДЕО
Оксана Расулова и Рашад Кесеменли поддержали врачей и семьи шехидов - ФОТО - ВИДЕО
Кинотеатр CinemaPlus представил социальный видеоролик в знак поддержки врачей, борющихся с коронавирусом, и семей шехидов - достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за независимость страны и в борьбе с армянскими оккупантами, сообщили Day.Az пресс-службе CinemaPlus.
Продюсер и автор идеи - Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария - руководитель "Light in Black" Ниджат Гадимли, оператор - Солтан Ибрагимов, фотограф - Рауф Мехин, ассистент - Белла Агазаде, художник по свету - Рашад Акифоглу, стилист-гримёр - Нура Бабаева.
В главных ролях снялись - Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.
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