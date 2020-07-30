Оксана Расулова и Рашад Кесеменли поддержали врачей и семьи шехидов

Кинотеатр CinemaPlus представил социальный видеоролик в знак поддержки врачей, борющихся с коронавирусом, и семей шехидов - достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за независимость страны и в борьбе с армянскими оккупантами, сообщили Day.Az пресс-службе CinemaPlus.

Продюсер и автор идеи - Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария - руководитель "Light in Black" Ниджат Гадимли, оператор - Солтан Ибрагимов, фотограф - Рауф Мехин, ассистент - Белла Агазаде, художник по свету - Рашад Акифоглу, стилист-гримёр - Нура Бабаева.

В главных ролях снялись - Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.