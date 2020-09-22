https://news.day.az/culture/1273072.html Азербайджанский художник "продлил" лето в Таллине
Азербайджанский художник "продлил" лето в Таллине
В Таллинском Доме учителя открылась выставка работ азербайджанского художника Ровшана Нура под названием "Лето", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ровшан Нур своими картинами дарит зрителям положительные эмоции и создает у них позитивное настроение. В экспозицию вошли 30 произведений, большинство из которых написанные в течение этого лета. На них изображены цветущие сады, море и другие живописные пейзажи Эстонии. Картины созданы в стиле импрессионизм.
Ровшан Нур прожил в Эстонии двадцать лет и ему близки таллинские городские мотивы и природа Эстонии.
Экспозиция будет открыта до 20 октября 2020 года.
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