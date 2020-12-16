ВС Азербайджана обнаружили в Шуше могилы двух писателей

Наши военнослужащие, которые служат в Шуше, обнаружили могилы азербайджанских писателей Гасым бека Закира и Мирзы Аласгара Новраса.

Как передает Day.Az, армянские вандалы привели обе могилы в неузнаваемое состояние.

Следует отметить, что азербайджанский поэт Гасым бек Закир родился в Шуше в 1784 году. Умер в 1857 году. Другой азербайджанский поэт Мирза Алескер Новрас родился в Шуше в 1836 году и умер там же 1912 году.