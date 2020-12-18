https://news.day.az/culture/1299403.html Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева - ФОТО
Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева - ФОТО
Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева.
Как сообщили Day.Az в министерстве культуры, приказом первого замминистра культуры, и.о министра культуры Анара Керимова директором Дворца Гейдара Алиева назначен заслуженный артист Азербайджана Рамиль Адыгезал оглу Гасымов.
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