Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева

Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в министерстве культуры, приказом первого замминистра культуры, и.о министра культуры Анара Керимова директором Дворца Гейдара Алиева назначен заслуженный артист Азербайджана Рамиль Адыгезал оглу Гасымов.

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