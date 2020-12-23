Центр мугама снимает документально-исследовательские фильмы о корифеях мугама

Международный центр мугама наряду с реализацией креативных проектов, направленных на пропаганду, исследование и развитие национальной музыки и философии мугама, планирует разработку и съемки научно-популярных и документальных фильмов, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

В течение недавнего времени по инициативе руководства Международного центра мугама стартовали съемки документальных фильмов, посвященных каждому корифею в отдельности, мастерам, являющимся духовной ценностью Азербайджана, бюсты которых украшают фойе Центра.

Первый фильм проекта посвящен выдающемуся мастеру мугама Бюльбюльджану, который прославился не только в Карабахе и Грузии, но и на всем Ближнем Востоке. Его съемки проходили в Баку и Тбилиси.

В документальном фильме использованы новые материалы о жизни корифея, хранящиеся в архивах и музеях Тбилиси, фотоснимки городов Шуша, Тбилиси и Баку того времени, а также документальная кинофотохроника.

Образ Бюльбюльджана в фильме создал заслуженный артист Тайяр Байрамов. В документальном произведении отражены высказывания народного артиста Арифа Бабаева, заслуженного деятеля искусств Санубар Багировой, а также потомков и представителей рода Бюльбюльджана о мастере.

Автор идеи проекта и художественный руководитель - директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, автор сценария Гюльгусейн Казымлы и Хафиз Имамнезерли.

Фильм, который будет представлен на азербайджанском и грузинском языках, выйдет в свет после ослабления карантинного режима, связанного с пандемией.