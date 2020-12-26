Тайяр Байрамов и Миралам Мираламов исполнили азан с минаретов мечети в Шуше

Исполнители мугама и народных песен, заслуженный артист Тайяр Байрамов и лауреат национальных конкурсов Миралам Мираламов c минаретов Верхней мечети Гевхар-аги города Шуша исполнили азан, сообщает Day.Az. Напомним, что Шуша, спустя 28 лет, была освобождена от армянских оккупантов 8 ноября.

Верхняя мечеть Гевхар-аги (Yuxarı Gövhar Ağa məscidi) расположена в одном из восьми верхних кварталов города Шуша. Мечеть была построена по распоряжению Карабахского правителя Ибрагим Халил-хана в 1763-1769 годах. В годы правления Ибрагим-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств. Одна из надписей в мечети гласит: "Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, - поклонись Аллаху так, словно ты Его видишь. Но если ты Его не видишь, то Он тебя видит. А букв в слове "абд" (раб) - три: "айн", "ба" и "дал". Что до буквы "айн", то она его (раба) познание (илм) Аллаха; "ба" - его отличие от других; "дал" - его близость к Аллаху без расспросов и без покрывала. И нет большего наказания, чем надеть на себя рубашку служителя Аллаха без истинной веры и без надобности. 1202 (1787-1788 гг.)"

Мечеть была достроена азербайджанским архитектором Кербалаи Сефи-ханом Карабахи по распоряжению дочери Ибрагим хана Гевхар-аги в 1883-1885 годах.

Мечеть Гевхар-аги имеет присущую мечетям карабахского региона организацию внутреннего пространства - членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия.

На главном фасаде мечети имеется арабоязычная надпись: "Поистине Аллах желает для своих рабов, нуждающихся, поворачивающихся к Его Великодушию. На основании завещания удостоено место в раю Гевхар-аге (завершился ремонт мечети) 1302/1884-1885 гг.".

Внутри розеток, расположенных выше, рельефно высечена надпись также на арабском языке: "Аллах. Мухаммад. Али. Фатима, Хасан и Хусайн. Он (Аллах) вечный. Рука Аллаха на их руках"