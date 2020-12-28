В лондонском метро реализован проект, посвященный азербайджанской культуре

По инициативе азербайджанской общины Великобритании и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в Лондоне был реализован проект, посвященный богатой культуре и традициям Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на 20 баннерах, установленных на 6 станциях лондонского метро, сменяют друг друга фотографии, отражающие разнообразие и многообразие нашей национальной культуры.

Фотографии архитектурных памятников Баку, карабахских скакунов, различных сладостей и Хары Бюльбюля демонстрируются презентациями "Разнообразие архитектурного искусства в Азербайджане, где встречаются Восток и Запад", "Карабахские скакуны Азербайджана", "Национальная кухня Азербайджана".

Реализация проекта, который вызвал интерес пассажиров, началась 20 декабря. Проект продлится до 3 января 2021 года.