Ретрокадры фестиваля "Хары бюльбюль"

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, восстановление "Дней поэзии Вагифа" и фестиваля "Хары бюльбюль" и проведение многочисленных мероприятий станут значимыми событиями в культурной жизни страны, передает Day.Az.

Представляем читателям Trend Life видеокадры концертных программ фестиваля "Хары бюльбюль", на которых запечатлены выступления известных исполнителей мугама и народных песен. Среди них исполнение народным артистом Азербайджана Гадиром Рустамовым композиции "Sona Bülbüllər", входящей в золотой фонд азербайджанской музыки.

Международный фестиваль "Хары бюльбюль" стал проводиться с 1989 года с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР. Фестиваль считался одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире.

Название фестиваля происходит от цветка Хары бюльбюль, который растёт только в Шуше и обладает необычной видом. Посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть его схожесть с соловьём.

Открытие фестиваля, который проводился на протяжение нескольких дней по инициативе министра культуры Полада Бюльбюльоглу, проходило на стадионе в Агдаме. Затем праздник перемещался на улицы и площади Шуши, где проходили концертные программы и выступления артистов, в том числе на Джыдыр дюзю и роднике Иса булагы.

В первом фестивале приняли участие артисты и фольклорные коллективы из 15 стран. Гости знакомились с достопримечательностями Карабаха, прекрасной природой в окружении изумительных гор, участвовали в различных мероприятиях, сопровождавшихся выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. Традиционно завершение фестиваля проходило в городе Агдаме - вечно весеннем саду поэтессы Хуршидбану Натаван, называемом "Букет Хары бюльбюль". Концертные программы были также представлены в Агджабеди, Барде и Баку.

Все эти прекрасные мероприятия проводились вплоть до захвата города Шуша армянскими агрессорами 8 мая 1992 года, который после 28 лет оккупации был освобожден доблестной армией Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 ноября 2020 года.